Politiet leder stadig efter mulig børnelokker

Politiet har endnu ikke modtaget henvendelser i forbindelse med efterlysningen af en mand, der antastede to piger på en sti i Nordborg tirsdag morgen.

Syd- og Sønderjyllands Politi håber stadig på borgernes hjælp til at finde en mand, der tirsdag morgen kort før klokken 08.00 antastede to mindreårige piger i Nordborg.

Politiet offentliggjorde et signalement af den efterlyste mand sent tirsdag eftermiddag, men onsdag morgen kan vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi fortælle, at der stadig ikke er kommet nogle henvendelser i sagen.

Hændelsen, der førte til efterlysningen, fandt sted tirsdag kl. 07.55 på en sti ved Flintholmvej i Nordborg. To piger på henholdsvis seks og 11 år gik på stien, da en mand henvendte sig til dem og spurgte, om de ville med ham hjem. Manden havde afskærmet stien, så børnene ikke kunne komme forbi. De gik derfor ad en anden rute til skolen.

Måske psykisk syg mand

Syd- og Sønderjyllands Politi understreger, at manden på intet tidspunkt havde fat i børnene, og han forsøgte heller ikke at gøre dem noget. Men politiet vil dog stadig gerne i kontakt med manden, da han kan være psykisk syg og eventuelt har brug for lægehjælp.

Syd- og Sønderjyllands Politi kan kontaktes på telefon 1-1-4.