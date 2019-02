Politiet lejer sig ind på skole

Betjente fra Syd- og Sønderjyllands Politi skal frem til november holde forskellige øvelser og kurser på den nedlagte Nørre Løgum Centralskole.

Der er kommet nyt liv på den nedlagte Nørre Løgum Centralskole ved Løgumkloster.

Byens borgere har allerede observeret, at der af og til er et opbud af politi på og ved skolen. Politiet har nemlig lejet skolen af Tønder Kommune med det formål at holde forskellige øvelser og kurser på skolen for politibetjente hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

Løse skud på skolen

I Nørre Løgum skal betjente på kursus i førstehjælp, anholdelsesmetoder og andet konkret politiarbejde.

Der bliver ikke kørt udrykning til og fra skolen, men i bygningerne bliver der skudt med løse skud. Foreløbig har Syd- og Sønderjyllands Politi lejet sig ind på skolen frem til november, oplyser Tønder Kommune i en pressemeddelse.