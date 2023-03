Politi opfordrer til at stoppe deling af video på nettet

- Lær dit barn at reflektere over, italesætte og respektere grænser og rettigheder

- Tal med dit barn om de konsekvenser, der kan være af deling af krænkende billeder og videoer

- Opfordr dit barn til at sige aktivt fra og til at tale med dig eller en anden fortrolig voksen, hvis de får kendskab til deling af krænkende materiale

- Gør dit barn opmærksom på, at der ikke er nogen garanti for, at noget forbliver privat, når det først er sendt ud, men at man har krav på, at andre spørger om lov til at dele et billede eller en video

- Gør dit barn opmærksom på, at man ikke selv må dele billeder eller videoer af andre uden at have fået personligt og klart samtykke – ikke engang med sine bedste venner. Det kan være strafbart.

Kilde: Det Kriminalpræventive Råd