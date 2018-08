Politiet på natarbejde: Pansersvin, sodavandstyveri og tåregas

Hverdagens politiarbejde ligger ofte i et område, hvor der ikke er blå blink og udrykning. Men det skal også passes. Natten bød på mange småting.

- VI har haft en travl nat over hele linjen, indleder vagtchef Ole Aamann, Syd- og Sønderjyllands Politi dagens pressekonference.

Det tager også en rum tid at gennemgå nattens forseelser. Der er ikke rigtigt nogen af dem, der er store nok til at fortælle i TV SYD. Alligevel er mængden imponerende, så vi har sat os for at riste en rune over de tålmodige politimænd og -kvinder, der kører rundt og opretholder loven, mens vi andre sover. Og hvad de ikke får at høre.

- Ung mand bliver antruffet med en mindre mængde hash i Vejen.

- Indbrud i Helle Rideklub. Udbytte: 8 sodavand.

- I forbindelse med Vojens Høtte bliver en ung mand antruffet med en tåregasdåse. Han bliver sigtet efter våbenloven.

- I Aabenraa bliver en 25-årig mand standset og sigtet for at køre uden kørekort. Som i at han ikke har et.

- Indbrud i Sønderborg, afbrudt formodetlig pga alarm.

- Spritbilist standset på motorvejen ved Haderslev.

- 18-årig sigtet for at råbe F... ... ... L...-

- Ved 03 tiden bliver en 20-årig mand sigtetr for besiddelse af kokain.

- Lidt senere i Varde bliver en 23 årig sigt for at have kastet følgende forbandelse i politiets retning, Panser....! Jeg troede ikke, man brugte det ord om politiet, siden man holdt op med at lave socialrealistiske film i sorthvid.

- Aabenraa: yngre mand bliver sigtet for ikke at efterkomme politiets anvisninger.

- Indbrud i genbrugstøjsforretning i Sønderborg. En genbrugsforrretning, så er man på rumpen. Indbrud i forretning i Kværs.

- Jernbanegade i Esbjerg: Narkokørsel

- Sønderborg: Indbrud i Dyrehospital

- Sidste hændelse i døgnrapporten. En ung mand fra Tønder indkasserer en sigtelse for blufærdighedskrænkelse efter at have fremvist sine klogeste legemsdele for det fremmødte politipersonale.

Hvis en eller flere betjente i sit stille sind på vej hjem i patruljevognen har fundet trøst og husvalelse i at det snart er lønningsdag, så er det kun forståeligt.