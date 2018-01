Politiet: Pas på hvad du deler af fotos på de sociale medier

Det er 1004 ganske almindelige unge mennesker, der nu bliver sigtet for at have delt børneporno via Facebook og Messenger. Og det kan få store konsekvenser for de unge, lyder advarslen fra Sydøstjyllands Politi, der er i gang med at efterforske 50 af sagerne.

Mere end 1000 helt unge mennesker i alderen 15 til omkring 20 år er på landsplan sigtet for at have delt materiale af seksuelt indhold med personer, der på tidspunktet for optagelsen var 15 år.

Hovedparten af dem, der sigtes, har delt videoen et par gange, men der er også enkelte, som har gjort det flere hundrede gange.

Hos Sydøstjyllands Politi skal man nu i gang med at afhøre 50 unge, og hos Syd- og Sønderjyllands Politi er der 35 sager.

Selvom mange - også helt unge - betragter det som naturligt, at man deler intime billeder, er det som oftest ulovligt og strafbart. Lars Peter Madsen, vicepolitiinspektør, Sydøstjyllands Politi

Vicepolitiinspektør Lars Peter Madsen, Sydøstjyllands Politi

- Der er grund til at advare unge om, hvor let man komme til at gøre noget strafbart, når man sender billeder videre. Selvom mange - også helt unge - betragter det som naturligt, at man deler intime billeder, er det som oftest ulovligt og strafbart. En eventuel dom og straf vil fremgå af børneattesten og kan komme til at stå på straffeattesten. Det kan få store konsekvenser for senere job og erhvervsmuligheder som eksempelvis pædagog og skolelærer, siger vicepolitiinspektør Lars Peter Madsen, Sydøstjyllands Politi, til TV SYD.

Den aktuelle sag udspringer fra Nordsjælland og begynder at rulle, da Facebook modtog informationer om, at to videosekvenser og et billede med seksuelt materiale med personer under 18 år bliver delt hyppigt blandt unge på chat-platformen Messenger. Delingerne foregår frem til efteråret 2017. Facebook adviserer de amerikanske myndigheder, som virksomheden er forpligtet til. Herefter går oplysningerne via Europol til dansk politi, som indleder sagen under navnet Umbrella.