Politiet redder teoriprøver trods ombygning

Selvom politigården i Vejle skal bygges om, kan der alligevel holdes teoriprøver, når larmende håndværkere holder fyraften.

Formanden for Vejle og Omegns Kørelærerforening Malene Nygaard Christensen kan ånde lettet op.

Sydøstjyllands Politi har nu offentliggjort en løsning, der sikrer fortsat afholdelse af teoriprøver i Vejle, mens byens politigård bygges om de næste syv måneder.

Politigården i Vejle, som er teoriprøvested i Vejle, skal have renoveret ventilationsanlægget. Det vil i perioder give for meget støj til, at teoriprøverne kan afvikles under rimelige forhold for de, der skal til prøven.

- Vi flytter derfor teoriprøverne til efter håndværkernes arbejdstid. Det vil betyde, at vi tilbyder prøver mellem klokken 16 og 19, så ingen bliver tvunget til at gå til prøve i andre byer, siger Jesper Engelund, der er leder af færdselsafdelingen hos Sydøstjyllands Politi, til TV SYD.

Han oplyser, at flytningen af prøvetidspunktet ikke vil give længere ventetid på at komme til.

- Vi kan i de fleste tilfælde tilbyde prøver med dags varsel, og det vil vi også kunne i ombygningsperioden, siger Jesper Engelund.

- Vi er rigtig glade. Det er en supergod løsning, som politiet er nået frem til nu, siger formanden for Vejle og Omegns Kørelærerforening, Malene Nygaard Christensen.

Det glæder formanden for Vejle og Omegns Kørelærerforening, Malene Nygaard Christensen, der havde frygtet, at hendes elever skulle til teoriprøve i andre byer end Vejle.

Frem til en 23. september holdes teoriprøverne i Vejle som vanligt - og derefter bliver det frem til slutningen af juni måned næste år på de nye tidspunkter, når håndværkerne ikke larmer.

