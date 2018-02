Politiet: Rolig nat med fokus på unge og stoffer

Syd- og Sønderjyllands Politis patruljer har natten til søndag haft særlig opmærksomhed rettet mod de helt unge, efter at to piger på 15 og 16 år lørdag morgen blev indlagt i bevidstløs tilstand efter formentlig at have indtaget stoffet MDMA.

Syd- og Sønderjyllands Politis patruljer har natten til søndag haft særlig opmærksomhed rettet mod de helt unge, efter at to piger på 15 og 16 år lørdag morgen blev indlagt i bevidstløs tilstand efter formentlig at have indtaget stoffet MDMA.