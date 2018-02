Politiet rykker hurtigere ud nu

Kun i Aabenraa er politiet blevet langsommere til at komme, når der ringes.

Både Syd- og Sønderjyllands Politi og Sydøstjyllands Politi rykker hurtigere ud i dag end for tre år siden. Det viser en ny opgørelse fra Rigspolitiet.

Selv om responstiden, som det hedder, er blevet længere for samtlige politikredse i landet, så er den faldet i de fjorten kommuner i Syd- og Sønderjylland og Sydøstjylland.

Kun i Aabenraa Kommune tager det længere tid for politiet at nå frem i 2017, end det gjorde året før.

I 2016 varede det 11 minutter og 59 sekunder, før de var fremme efter at have modtaget et opkald. I 2017 var responstiden steget til 12 minutter og 31 sekunder. Det er en stigning på 32 sekunder. Det er væsentligt længere end landsgennemsnittet. Det er på ni minutter og 45 sekunder.