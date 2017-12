Tidlig julemorgen har de to lokale politikredse vidt forskellige meldinger om antallet af juleindbrud. Vestkysten og Sønderjylland er gået næsten fri - men især Fredericia er ramt af mange indbrud i private hjem natten til juledag.

Læs også Højsæson for tyve: Sådan undgår du indbrud i juledagene

Ved 06-tiden julemorgen har politiet travlt med at skabe sig et overblik over omfanget af nattens indbrud.

Syd- og Sønderjyllands Politi kan dog let gøre antallet op, da der i nattens løb kun er anmeldt ganske få indbrud.

- Vi har kun et par anmeldelser i hele politikredsen - men det kan dog hurtigt ændre sig, når folk vender hjem fra julebesøg i løbet af i dag, siger Nikolaj Hølmkjær, Syd- og Sønderjyllands Politi, mandag morgen til TV SYD.

Helt anderledes lyder meldingen fra Sydøstjyllands Politi, der har haft en særdeles travl nat med mange indbrud i private hjem.

- Vi er ikke færdige med at gøre det samlede antal op - men især Fredericia-området er hårdt ramt med 10-15 anmeldelser i nattens løb, oplyser vagtchef Halfdan Kramer, Sydøstjyllands Politi, til TV SYD.