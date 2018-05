Politiet: Seks anholdte efter fodbolduro i Brøndby-skuffelse

Seks blev anholdt i forbindelse med den dramatiske superligakamp mellem AC Horsens og Brøndby. Den sene Horsens-udligning skabte store frustrationer hos skuffede Brøndby-fans - men ved midnatstide var der atter fredeligt i Horsens.

Det så dramatisk ud på tv-skærmene, da vrede og skuffede Brøndby-tilskuere styrtede ind på banen på Casa Arena efter den sene Horsens-udligning, der kan betyde, at Brøndby må vinke farvel til mesterskabs-drømmen.

Sydøstjyllands Politi oplyser kort efter midnat i en pressemeddelelse, at det lykkedes at undgå yderligere uro.

Det er vores oplevelse, at langt de fleste kom for at få en god fest og derfor var indstillede på at opføre sig stort set hensigtsmæssigt. Og de, der ikke helt kunne opføre sig ordentligt – ja, dem tog vi os så af. Lars Peter Madsen, vicepolitiinspektør,, Sydøstjyllands Politi.

Mange Brøndbyfans gik direkte til deres busser og begyndte hjemturen, et mindre antal drog til banegården og tog toget. Ved midnatstide var Horsens stort set tømt for Brøndby fans og situationen tilbage ved en almindelig gå-i-byen-aften, lyder politiets vurdering.

I forbindelse med afviklingen af de mange tilskuere, var der enkelte tilfælde, hvor politiet mere massivt måtte vise vejen. Enkelte blev i den forbindelse anholdt – de fleste også hurtigt løsladt igen.

Sydøstjyllands Politi er tilfreds med afviklingen af både fodboldkampen og Rock i Lunden, der tilsammen trak mere end 15.000 mennesker til Horsens fredag aften.

