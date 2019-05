Politiet sigter mand for at sætte ild til tog

Efterforskning af tog-brand førte til anholdelse af 27-årig mand.

Politiet mener, at en 27-årig fredericianer stod bag, da flere togvogne fredag morgen stod i flammer ved banegården i Fredericia. Derfor bliver manden lørdag formiddag fremstillet i grundlovsforhør.

- Vi anholdt ham fredag klokken 13.20, fordi vores efterforskning fortæller os, at manden med forsæt satte ild til togstammerne. Derfor håber vi selvfølgelig at få ham varetægtsfængslet, siger John Skjødt, som er vagtchef ved Sydøstjyllands Politi.

Tidligt om morgenen

Branden opstod fredag morgen ved fem-tiden på et rangerområde, og brandvæsenet brugte nogle timer at slukke og efterslukke. Det lykkedes ikke at redde togvognene.

Efter branden satte politiet gang i tekniske undersøgelser på brandstedet og kiggede på en overvågningsvideo. Denne efterforskning førte til anholdelsen af den 27-årige mand.

Tilbage i december var der ild i to togstammer på banegården. Dengang var der yngre mennesker, som var i politiets søgelys.

