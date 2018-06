Politiet søger vidner til trusler med oversavet jagtgevær

Syd- og Sønderjyllands Politi søger vidner i forbindelse med et gadeskænderi søndag den 20. maj, hvor to mænd truede med et oversavet jagtgevær.

Syd- og Sønderjyllands Politi søger vidner, der søndag den 20. maj opholdt sig i Sønderborg.

Her truede to personer med et oversavet jagtgevær i det centrale Sønderborg. Det skete i forbindelse med et gadeskænderi. To mænd var kommet op at skændes med en gruppe på 5-6 mand, da den ene af de to trækker et oversavet jagtgevær frem fra en taske.

Allerede dagen efter blev de to anholdte fremstillet i grundlovsforhør. De er sigtet for trusler på livet og ulovlig besiddelse af våben.

Nu spørger Syd- og Sønderjyllands Politi efter hjælp til at klarlægge, hvad der helt præcist skete den 20 maj.

Syd- og Sønderjyllands Politi skriver i en pressemeddelse, at: Vi efterlyser især to vidner, som opholdt sig i Perlegade foran tøjbutikken Mr. Klausen søndag den 20. maj mellem klokken 20.10 og 20.25, og som sandsynligvis har talt med de to gerningsmænd. Men vi håber også at få kontakt med øvrige vidner, som kan have set de to personer søndag aften.

Hvis du har oplysninger i sagen, skal du kontakte poltiet på: 1-1-4.

De to mænd beskrives således: A:

- Mand

- Dansk

- 25-35 år

- Fedladen af bygning

- Lys i huden

- Var iført en blå hættetrøje og medbragte en rygsæk, som han senere smed fra sig



B:

- Mand

- Dansk

- 25-30 år

- Normal til muskuløs af bygning

- Lys i huden

- Var iført gra joggingshorts og sort trøje

- Særlige kendetegn: Tatovering på halsen