Voldtægtssagen: Politiet svarer på kritik

Efter gårsdagens udsendelse, hvor en kvinde kritiserede politiet arbejde på området vedrørende voldtægt, svarer Rigspolitiet nu på kritikken.

Efter at TV SYD igår kunne fortælle, at en kvinde blev voldtaget for to år siden, hvorefter hun har kritiseret politiet for deres håndtering af voldtægtssager generelt, svarer Rigspolitiet i dag på kritikken.

Læs også Kirstine deler billeder af sin blodplettede kjole fra voldtægtssag hver eneste dag

I programmet kritiserer Kirstine Holst politiet for ikke at gøre nok for at få opklaret voldtægtssager som hendes egen.

Ingen har interesse i, at vi ikke får indsamlet de beviser, der skal bruges, for at føre sagerne til dom. Anders Frandsen, kommunikationsmedarbejder hos Rigspolitiet

I dag svarer Rigspolitiet på kritikken.

- Vi er meget opmærksomme på at prøve at løse de her sager, så godt vi kan. Ingen har interesse i, at vi ikke får indsamlet de beviser, der skal bruges, for at føre sagerne til dom, hvis der er grundlag for det, siger Anders Frandsen, kommunikationsmedarbejder hos Rigspolitiet.

Nye arbejdsmetoder

Hos politiet har det øgede fokus på voldtægter gjort, at de nu har ændret deres måde at arbejde med sagerne på. Blandt andet får politiet undervisning i, hvordan man afhører ofre med traumer, og der er kommet nye retningslinjer, der blandt andet bestemmer, at politiet skal eftersøge gerningsstedet og afhøre vidner. Retningslinjer, som i Kirstine Holsts øjne, blot er udtryk for, hvad politiet alligevel burde gøre.

- Noget af det er selvfølgelig indlysende, men det ændrer ikke ved, at det er efterforksningsmæssige skridt, som skal tages. Vi skriver det hele ned for at sikre, at det bliver gjort. Noget af det betyder også, at der kommer et øget fokus og en øget vægtning på nogle ting, som vi måske ikke tidligere fik gjort tilstrækkeligt godt, fortæller Anders Frandsen, kommunikationsmedarbejder hos Rigspolitiet.

Jeg tror aldrig, vi er i mål som politi. Der er altid ting, vi kan blive bedre til. Anders Frandsen, kommunikationsmedarbejder hos Rigspolitiet

Han erkender dog, at politiet altid kan blive bedre.

- Jeg tror aldrig, vi er i mål som politi. Der er altid ting, vi kan blive bedre til. Vi ser altid på, hvor vi kan drage af nogle erfaringer til at blive bedre, siger Anders Frandsen til TV SYD.