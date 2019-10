Politiet undersøger mistænkeligt dødsfald

Opdateret med nye oplysninger fra politiet

Politiet har fredag aften og natten til lørdag været til stede ved en lejlighed på Skoleparken i Esbjerg, hvor en mand er fundet død.

Politiet fik anmeldelsen klokken 20.20 fredag aften. Det oplyser Erik Lindholdt, vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi til TV SYD.

- Det er nogle omstændigheder ved fundet af den døde, der gør, at vi for en sikkerheds skyld efterforsker sagen som et mistænkeligt dødsfald, selvom der umiddelbart ikke er tegn på, at der er sket noget krimininelt, siger vagtchef Erik Lindholdt.

Der afholdes ligsyn mandag, hvor politiet håber at kunne finde ud af, hvordan manden har mistet livet.