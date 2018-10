Politiets fotovogne holder ikke ferie

Efterårsferien er over mange danskere - dog ikke færdselpolitiet og hastighedskontroller, der tværtimod er øget i ferieugen, hvad der lørdag gav kontant udslag flere steder i Tønderområdet.

Rigspolitiet har varslet en landsdækkende fartkontrol i hele efterårsferien, hvor blisterne kan møde politiet på laserkontroller, få et vellignende billede fra en fotovogn eller blive stoppet af en betjent på færdselspatrulje.

Det er både de store og de lidt mindre hastighedsoverskridelser, politiet vil notere.

62 procent af de dødsulykker, hvor farten spiller en rolle, er det nemlig en mindre hastighedsoverskridelse, der er en medvirkende årsag.

For høj hastighed kan være forskellen på en slem forskrækkelse og en alvorlig ulykke. Christian Bertelsen, politiassistent, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

- For høj hastighed kan være forskellen på en slem forskrækkelse og en alvorlig ulykke, og det er også grunden til, at for høj fart sammen med uopmærksomhed bag rattet og spritkørsel er fokuspunkter i Rigspolitiets færdselsstrategi frem mod 2020. De fokusområder skal være med til at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken, siger Christian Bertelsen, politiassistent i Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Nyheden om den øgede fartkontrol forhindrede dog ikke, at mange bilister lørdag på vej gennem Tønder-området fik bøder, klip og betinget frakendele af kørekortet.

På to timer i Brøns blev hver 8. bilist, der kørte gennem den lille by, blitzet og kan vente en bødehilsen i E-boks for ikke at overholde hastighedsgrænsen på 50 kilometer i timen i byen.

På Rømøvej havde 39 bilister også for travlt, så de får en bøde. Fem kørte så meget for for stærkt, at de også får et klip. Her kørte den hurtigste fartsynder 127 kilometer i timen i en 80-kilometerzone.