Politik på skoleskemaet hos landbrugselever

Eleverne på grundforløb et og to på Bygholm Landbrugsskole deltog i Demokratiets Dag, hvor de skulle svare ja eller nej til forskellige dilemmaer. Foto: Pernille Leftes

Demokrati, politik og holdninger fylder ikke meget på skoleskemaet hos landbrugseleverne på grundforløb et og to på Bygholm Landbrugsskole.

I en spørgeskemaundersøgelse, som Dansk Ungdoms Fællesråd lavede sidste år, blev mere end 2000 elever fra erhvervs- og produktionsskoler i hele landet spurgt, om de ville stemme, hvis der var Folketingsvalg dagen efter. Det ville 38 procent kun.

Men i dag tirsdag blev Morten Gregers Olesen dog klogere på sine egne og kammeraternes holdninger, da de deltog i Demokratiets Dag.

- Jeg har lært en masse om, hvad andre folks holdninger er, i stedet for kun at tænke på mine egne. Det har hjulpet på, at jeg har fået et andet syn på, hvorfor og hvorfor ikke at man gør, som man gør i politik, siger han.

Politik i landbruget

Det er tredje gang, at Demokratiets Dag bliver afholdt på Bygholm Landbrugsskole, og for Esben Roved, der er underviser på skolen, så er det vigtigt, at de unge får mere politisk viden, som de kan bruge generelt men også inden for branchen.

- Vi er jo i landbruget meget styret af regler, som der er nogle mennesker, der sidder og træffer. Så hvis man kan være en del af det, så vil det være godt, siger underviseren.

Også Morten Gregers Olesen mener, det er væsentligt, at han og hans medstuderende lærer, at politik også hører til i landbruget.

- Der er mange her på skolen, der ikke tænker over politik, fordi de tænker på alt muligt andet praktisk, så Demokratiets Dag hjælper os med at komme i gang, så vi eksempelvis kan hjælpe vores egne landmænd, siger han.

Stikker til erhvervsuddannelser

Demokratiets Dag skal styrke de unge på erhvervsuddannelserne i deres politiske selvtillid og vække interessen for demokratiet, og derfor deltog fem ungdomspolitikere også, som kunne svare på spørgsmål fra landbrugseleverne.

- Man kan mærke helt klart og tydeligt, at de ikke er vant til at blive udfordret på deres holdninger i hverdagen, og når vi så kommer ud og prikker og stikker lidt til dem, så finder de faktisk ud af, at de har holdninger til en del, som de ikke vidste de havde, siger Magnus Nielsen, lokalformand for Liberal Alliances Ungdom i Horsens.

Esben Roved mener også, at ungdomspolitikerne kan gavne eleverne på Bygholm Landbrugsskole.

- Når eleverne hører ungdomspolitikerne komme med forskellige inputs, så er det lidt mindre sort og hvidt, som gør, at der kommer flere spørgsmålstegn og mere refleksion fra den enkelte elev, siger underviseren.