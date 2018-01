Politiker dobler dusør for PH-lamper til 50.000 kr.

Peter Hansen (V) dobler dusøren fra 25.000 til 50.000 kr. for de PH-lamper, der i julen blev stjålet i Sønderborg byrådssal.

Læs også Kunstfond udlover 25.000 kroner i dusør

Venstremanden Peter Hansen er så ærgerlig over, at de PH-lamper, som blev stjålet fra byrådssalen i Sønderborg, endnu ikke er dukket op, at han af egen lomme hæver dusøren til 50.000 kr.

- Nu har jeg i 16 år siddet i byrådssalen og nydt synet af den fantastiske PH-lampe og glædet mig over den historiske bygning og sal, vi mødes i. Derfor er jeg simpelthen så ærgerlig over, at lampen endnu ikke er fundet, og derfor har jeg besluttet at forhøje dusøren til 50.000 kr., fortæller Peter Hansen (V) til TV SYD.

Oprindeligt har Sønderborg Kunstfond udlovet en dusør på 25.000 kr., og det er nu den, som Sønderborg-politikeren hæver til det dobbelte.

Det er et spørgsmål, om tyven ikke får en bedre handel ved at aflevere tilbage i stedet for at sælge på det sorte marked. Peter Hansen (V), Sønderborg

Peter Hansen synes, sagen har brug for fornyet opmærksomhed og mener, at dusøren efterhånden er så høj, at det giver mening for tyven at levere lampen retur.

- 50.000 kroner er trods alt så meget, at så er det et spørgsmål, om tyven ikke får en bedre handel ved at aflevere tilbage i stedet for at sælge på det sorte marked, mener han.​

Der er frit lejde for indbrudstyven eller andre, der måtte have viden om lampen. Man kan ringe til advokat Claus Plum, 20478148, hvis man sidder inde med oplysninger eller kan fremskaffe lamperne. Der vil ikke blive stillet spørgsmål, og beløbet udbetales kontant.