Politiker: Ikke farligt at drikke vandet

Drikkevandet i Jernvedlund ved Ribe er forurenet med desphenyl-choridazon, men ikke farligt at drikke, siger udvalgsformand.

260 husejere og deres familier i Jernvedlund mellem Ribe og Esbjerg må konstatere, at deres drikkevand er forurenet med sprøjtemidlet desphenyl-chloridazon. De skal dog intet frygte eller gøre, forsikrer formanden for Plan & Miljøudvalget i Esbjerg Kommune, Karen Sandrini.

- Borgerne skal i princippet slet ikke gøre noget. Der er fundet et stof, som man aldrig har ledt efter før. Det er vurderet af embedslægen, at det ikke skulle være sundhedsskadeligt, siger hun til TV SYD.

I november sidste år blev en lignende forurening konstateret ved Vilslev Vandværk kun små 11 kilometer derfra. Esbjerg Kommune arbejder på alternative løsninger.

- Man prøver fra Vilslevs side at koble sig på Gredstedbros vandværk og gøre det til en permanent løsning. Det kan man ikke fra Jernvedlund Vandværk, så her prøver vi at finde anden løsning, fortæller hun og tilføjer:

- Jeg synes, folk skal tage det helt roligt og lytte til fagfolkene, understreger hun.

Drikkevandet i 260 ejendomme i Jernvedlund er forurenet af sprøjtemidlet desphenyl-chloridazon. Eller rettere sagt desphenyl-choridazon er et nedbrydningsprodukt fra sprøjtemidlet Chlorizadon.

Der er målt op til 0,33 mikrogram af stoffet i tre boringer i Jernvedlund, og grænseværdien for det pågældende stof er 0,1. Borgerne kan stadig drikke vandet og bruge vandet i husholdningen, og der skal være langt mere i vandet, før det bliver skadeligt for mennesker.

