Politiker-logik: Længere udrykningstid skal gøre ambulancen hurtigere. Få forklaring her

Det syddanske regionsråd sætter responstiderne op. Men det bliver ambulancerne hurtigere af, lyder det. Få forklaringen her.

Nu skal langt de fleste personer i Region Syddanmark vente maksimalt 15 minutter på ambulancen. Det er alle de syddanske politikere enige om. Og de er også enige om, at det er en forbedring.

Men 15 minutter er faktisk flere minutter, end den gennemsnitlige ventetid er i øjeblikket.

Hvordan hænger det sammen? Svaret skal findes i de længste ventetider.

Gennemsnit får det til at se hurtigere ud

Der, hvor man venter kortest tid på hjælp, drejer det sig om ganske få minutter. Men der, hvor man venter længst, er det længere end 15 minutter.

Gennemsnittet af alle tiderne - de mindste og de største - giver et tal, der er under 15 minutter. Og derfor kan det virke som om, at det nye mål om 15 minutter faktisk er mindre ambitiøst.

Men det er det ikke, lover politikerne. Det nye mål om 15 minutter alle steder, skal nemlig kun ændre på de længste ventetider.

- Region Syddanmarks tal, der er opgjort ud fra postnummer, er et gennemsnit. Det vil sige, at der sagtens kan være nogle højere responstider og nogle lavere end det tal. Så aftalen vil hæve bundniveauet, forklarer formanden i det Præhospitale udvalg i Region Syddanmark Mads Skau fra Venstre.

HER ER AMBULANCEN 12 MINUTTER ELLER LÆNGERE OM AT NÅ FREM SYDVESTJYLLAND: 6623 Vorbasse - 12,7 minutter 6682 Hovborg - 14,8 minutter 6753 Agerbæk - 14,6 minutter 6823 Ansager - 12,0 minutter 6830 Nørre Nebel - 12,7 minutter 6853 Vejers Strand - 13,7 minutter 6854 Henne - 12,4 minutter 6857 Blåvand - 13,2 minutter 7200 Grindsted - 12,2 minutter 6630 Rødding - 12,1 minutter 6670 Holsted - 12,2 minutter 6690 Gørding - 21,3 minutter (dog kun een udrykning) 6752 Glejbjerg - 13,9 minutter SØNDERJYLLAND: 6430 Nordborg - 15,4 minutter 6470 Sydals - 12,9 minutter 6280 Højer - 12,0 minutter 6792 Rømø - 16,2 minutter 6330 Padborg - 14,8 minutter 6340 Kruså - 14,2 minutter TREKANTOMRÅDET: 6094 Hejls - 14,1 minutter 7173 Vonge - 12,8 minutter 7184 Vandel - 13,4 minutter 7300 Jelling - 12,0 minutter Kilde: Region Syddanmark Se mere

Ens muligheder til alle

Med den ny aftale vil det syddanske regionsråd altså sikre, at der kommer færre af de langsommere udrykninger.

- Det her er et forsøg på, at folk kan få en mere ens service i Region Syddanmark, forklarer Mads Skau (V).

I fremtiden vil responstider i Region Syddanmark stadig blive målt ud fra gennemsnit, og det må maksimalt ligge på 15 minutter i mindst 95 procent af tilfældene.

Den snu person kan så regne ud, at hvis alle responstider ligger under 15 minutter, vil det betyde, at gennemsnittet lever op til målsætningen på de 15 minutter. Vil det så betyde, at responstiderne nogle steder bliver langsommere og hurtigere andre steder?

- Den ny aftale kommer ikke til at ændre på noget som helst. Vi vil stadig gøre det, så hurtigt som vi kan, understreger Mads Skau.

