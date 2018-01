Politiker: Magtfuldkommenhed af værste skuffe

Formanden for plan- og miljøudvalget i Kolding kritiserer Energinet for dårlig information om den store gasledning, der er på vej fra Blåbjerg til Nybro og videre fra Egtved til Lillebælt.

Asger Christensen fra Venstre er fortørnet over den måde, Energinet har informeret om den planlagte gasledning.

Læs også Mange borgere kan blive berørt af ny gasledning

Han og de øvrige medlemmer af Plan-, Bolig- og Miljøudvalget i Kolding vil nu bede Energinet om en forklaring på, hvorfor planerne præsenteres lige før jul og med en frist til at komme med indspark inden 22. januar.

De berørte lodsejere fik ifølge Asger Christensen en orientering i efteråret, men har så ikke hørt noget før et par dage før jul.

Læs også Kæmpe gasledning på vej tværs over Sydjylland

- Så tror da pokker, at der ikke er kommet ret mange borgere til orienteringsmøderne om projektet, siger Asger Christensen til TV SYD.

- Både borgere og myndigheder har krav på at blive informeret på en ordentlig måde - og det er ikke sket i denne sag.

Det var nærmest ved et tilfælde, at Asger Christnesen selv blev opmærksom på, at der blev holdt informationsmøde i Kolding i denne uge.

Ikke en gang kommunen var særskilt blevet orienteret om mødet, og det kalder Asger Christensen magtfuldkommenhed af værste skuffe.

Rørledningen vil berøre omkring 200 lodsejere i Kolding Kommune.