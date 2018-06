Politiker om lukning af overskæring: Det er topmål af arrogance

Lokale politikere opfordrer til at gentænke beslutning om at lukke jernbaneoverskæring. Den er truffet på et forældet grundlag, siger de.

- Det er topmålet af arrogance, at der ingen dialog er i denne sag, siger medlem af Esbjerg Byråd, Nini Oken, (A), til TV SYD, da hun tirsdag mødte op ved den lukningstruede jernbaneoverskæring nr. 26 ved Hillerup Markvej nord for Ribe.

Hun kritiserer samtidigt, at beslutningen om at lukke overskæringen er sket på en præmis, som ikke længere er til stede.

- Dengang var planen at lave en ny omfartsvej ved Ribe, men den kommer ikke, og nu vil lukningen af overskæringen tvinge mere langsom trafik ud på hovedvej A 11. Det giver ingen mening, siger Nini Oken som begrundelse for, hvorfor hun mødte op for at støtte borgernes kamp mod lukningen.

Hør et klip med hende her:

- Nu laver man en trafikforbedring inde ved Ribe for at få trafikken på Hovedvej A 11 til at glide bedre, og så lukker man denne overkørsel, som vil sende mere langsom trafik ud på Hovedvej A11, siger Kurt Bjerrum, som sidder i Esbjerg Byråd for Venstre.

- Jeg mener i bund og grund, at de har truffet en forkert beslutning på et forkert grundlag. Det burde revurderes, siger Kurt Bjerrum, og det er nu, det skal ske, siger han. Hør ham i klippet her:

