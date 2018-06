Politiker om usikre overgange: Vi har gjort, hvad vi kunne

Lukningen af landets usikrede jernbaneoverkørsler bliver ikke fremskyndet. Det er ikke manglende vilje, siger Venstres transportordfører.

I tirsdags gik det helt galt ved en usikret jernbaneoverskæring nord for Varde, hvor to mennesker mistede livet, da et tog ramte en minibus. Ulykken skete ved en af de usikrede overkørsler, der skal nedlægges næste år. På trods af ulykken bliver nedlæggelsen ikke fremskyndet.

Arbejdet med at sikre eller nedlægge jernbaneoverskæringer har været i gang siden 2009, hvor forligskredsen bag besluttede, at alle usikrede overkørsler skulle være sikret eller nedlagt inden udgangen af 2018. Der mangler stadig 119 overgange.

-Det er en længere proces. Der skal for eksempel bygges nye veje til alternative ruter nogle steder. Det skal gøres på en ordentlig måde, så det ikke bliver en ulempe for lokalbefolkningen. Det kan vi ikke bare gøre over natten, siger Kristian Pihl Lorentzen, der er transportordfører for Venstre.

Forligskredsen mødtes i går for at undersøge muligheden for at lukke de usikrede overgange hurtigere end planlagt. Men det er altså ikke muligt.

- Vi har undersøgt alle tænkelige muligheder, men det er ikke praktisk muligt. Det her er slet ikke et prioriteringsspørgsmål – det kan simpelthen bare ikke lade sig gøre. Vi har ingen interesse i at forhale den her proces, siger Kristian Pihl Lorentzen til TV SYD.

Det mødte tidligere i dag kritik fra Varde, at borgerne skal vente til næste år, før ulykkesoverkørslen bliver lukket.

- Jeg kan godt forstå, at naboerne til overskæringerne er frustrerede. Nu sætter vi ind med ekstra skiltning, det er den eneste mulighed, vi har, siger Kristian Pihl Lorentzen.