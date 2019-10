Politiker vil give massiv forøgelse i erstatning til Skrydstrup-naboer

Støjgener fra de nye F-35 kampfly kræver en kompensation, lyder det fra borgere nær Flyvestation Skrydstrup.

De nye F-35 kampfly får base på flyvestationen, og derfor deltager naboer fra området i et borgermøde torsdag aften. På mødet får borgerne lov at fremlægge, hvad de tænker i forhold til mulige kompensationer.

- Borgerne kommer til at få en massiv forøgelse i forhold til startbeløbet, siger Niels Flemming Hansen, Kons., der også deltager til aftens borgermøde.

Han fortæller til TV SYD, at nogle Skrydstrup-borgere vil få opkøbt deres hjem, mens andre vil få støjsikret deres boliger, for han er ikke i tvivl om, at de nye fly larmer, og det kræver en erstatning til naboerne.

Ingen aftale på plads

- Vi er midt i forhandlingerne, og jeg kan desværre ikke sige mere, skriver Hans Kristian Schmidt, V, til TV SYD. Han deltager også i borgermødet i Skrydstrup, hvor informationen fra borgerne er vigtige i forhandlingerne, som skrider frem.

- Vi er langt i processen i forhold til at afsætte midler, og nu er vi der, hvor vi skal have talt med virksomheder og borgere. Det er dem, der skal have taletid, og der er borgermødet en start, siger Niels Flemming Hansen.

Der er ikke en endelig aftale om kompensation på plads endnu.