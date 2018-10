Efter 21 år i Folketinget: Politiker vil lære at svømme

Socialdemokraten Karen Klint går ind i sit 21. år i Folketinget. I dag havde hun hentet lokal støtte fra hjemegnen til reception på Christiansborg.

Hvis statsminister Lars Løkke Rasmussen venter med at udskrive valg til efter den 11. marts næste år, kan socialdemokraten Karen Klint fejre 21 år som medlem af Folketinget.

En bus fyldt med socialdemokrater fra Vejle satte derfor torsdag morgen kursen mod Christiansborg for at fejre vejlenseren. Karen Klint har i mere end 20 år har repræsenteret Vejle-området i Folketinget og er gået ind i sit sidste folketingsår.

Jeg skal for det første lære at svømme. Karen Klint (S), folketingsmedlem, Vejle

Socialdemokraten er næsten 71 år og genopstiller ikke ved det kommende valg. Det markerede hun med en reception.

Når karrieren på Christiansborg stopper, har Karen Klint allerede bestemt sig for, hvad hun skal bruge sin tid på.

- Jeg skal for det første lære at svømme, og jeg skal have læst noget af den skønlitteratur, jeg ikke har nået. Det bliver ikke hækletøj, men lidt flere traveture med hundene og lidt mere fritid, siger hun til TV SYD under receptionen.

Afløser: Karen er jordnær og dygtig

I bussen fra Vejle sad også hendes mulige afløser i folketingssalen, Birgitte Vind, der i forvejen sidder i byrådet i Vejle.

- Det betyder meget, at man har en politiker med fingrene nede i mulden og ved, hvad der foregår i lokalområdet. Hun (Karen Klint, red.) har formået at forbinde trådene til Christiansborg fra lokalområdet. Det skal hun have kæmpestor tak for. Det betyder meget at have en jordnær politiker, der er superdygtig og engageret, sagde hun til TV SYD inden afgang.