Politikere er rygende uenige om fri hash

Syd for grænsen foreslår det danske parti forsøg med fri hash. Syd- og sønderjyske politikere er uenige, om det er en god ide.

Mens folketingspolitiker Lotte Rod fra De Radikale synes, det er en god ide, så svarer Hans Kristian Skibby fra Dansk Folkeparti, at det vil være helt på månen at foreslå forsøg med fri hash. Han afviser at foreslå det samme, som det danske mindretals parti, SSW, fredag gjorde i landdagen i Kiel.

Hans Kristian Skibby. Foto: TV SYD

TV SYD har kontaktet de fem folketingspolitikere fra Syd- og Sønderjylland, som sidder i Folketingets retsudvalg, og spurgt, om de vil foreslå et forsøg med fri hash i Danmark.

Det er Lotte Rod (Rad. V.), de tre DF’ere Susanne Eilersen, Hans Kristian Skibby og Peter Kofod samt Henrik Dahl (LA). De to sidstnævnte har ikke besvaret redaktionens henvendelse.

Det vil jeg ikke være med til

Hans Kristian Skibby:

- Mennesker med et misbrug af hash risikerer varige skader, spørg bare en misbrugskonsulent. Det vil jeg ikke være med til at bane vejen for.

- Jeg går naturligvis ikke ind for, at de kriminelle skal tjene penge på at sælge hash, men midlet er ikke at legalisere stoffet, siger Hans Kr. Skibby.

God ide

Lotte Rod:

Lotte Rod. Foto: Bárður Michaelsen, TV SYD

- Ja, legalisering er en god ide. Morten Østergaard og jeg foreslog det i 2016 efter et skyderi i det kriminelle narkomiljø på Christiania, som kostede en person livet.

- Nultolerancen overfor hash nytter simpelthen ikke noget. I stedet foreslår vi et treårigt forsøg, hvor man over hele landet kan købe hash i statskontrollerede butikker, siger Lotte Rod.

Nej nej nej

Susanne Eilersen (DF), er lodret uenig:

Susanne Eilersen. Foto: Ole Møller

- Nej, vi skal ikke legalisere hash, når vi ved, det skader folks helbred. Det er ligesom med cigaretter, dem ville jeg også sige nej til, hvis de blev opfundet i dag.

- Og en engelsk undersøgelse har netop dokumenteret, at unge hashrygere er hyppigere disponeret for depression i voksenlivet.

- Jeg køber heller ikke argumentet om, at en legalisering vil gøre de kriminelle arbejdsløse. De vil finde andre indtægter, siger Susanne Eilersen.

Læs også Dansk mindretal foreslår forsøg med fri hash

Læs også Unge hashrygere risikerer depression