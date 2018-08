Politikere i fælles kamp mod Kattegatbro

Regionen og kommunerne ønsker penge til endnu en Lillebæltsbro og andre projekter.

Nej tak til en bro eller en tunnel over Kattegat. Sådan lyder det klare budskab fra Region Syddanmark og de 22 borgmestre i regionen, som fredag stiftede en ny arbejdsgruppe.

En fast Kattegatforbindelse vil skævvride Danmark. Stephanie Lose (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark.

- Vi aftalte, at vi vil argumentere i fællesskab. Vi mener, at en fast Kattegatforbindelse vil skævvride Danmark. Hvis man forbinder Aarhus og København, vil man styrke de to vækstområder på bekostning af resten af landet. Og en Kattegatforbindelse vil være så dyr, at der ikke bliver penge nok til andre projekter, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V) fra Region Syddanmark.

Motorveje og hurtige tog

Borgmestrene og kommunerne har været enige om en række ønsker i årevis.

- Vi vil gerne have en tredje bro over Lillebælt til at aflaste trafikken dér. Vi går også efter en midtjysk motorvej, en E-20 motorvej og hurtigere tog mellem de store byer, den såkaldte timemodel, siger Stephanie Lose.

Arbejdsgruppen blev stiftet i kølvandet på en udmelding fra transportminister Ole Birk Olesen (LA) i sidste uge. Han udtalte, at regeringen vil lave en forundersøgelse af en forbindelse over Kattegat.