Politikere på skolebænken: - Det var en øjenåbner

Danfoss vil gerne have klima og grøn omstilling på dagsordenen til det kommende folketingsvalg. Derfor inviterede de i dag folketingskandidater til rundvisning og info på virksomheden.

Det er ikke til at komme uden om - inden for nærmeste fremtid skal der være folketingsvalg. Derfor havde Danfoss i dag inviteret en flok folketingskandidater på besøg for at få klima på dagsordenen i den kommende valgkamp.

I alt var 23 spørgelystne folketingskandidater på besøg i Nordborg. En af dem var Henny Fiskbæk fra Socialdemokratiet.

- Det har været en kanon oplevelse at være herude og se, hvad det i grunden er, man som virksomhed kan gøre for, at vi i Danmark kan komme til at opfylde de klimamål, vi har bundet os op på, sagde hun om besøget, siger hun.

Henny Fiskbæk (Soc.dem.) til rundvisningen på Danfoss. Foto: Sara Skovhave Rasmussen, TV SYD

Èt formål for øje

Politikerne fik først et foredrag om Danfoss, og efter flittig noteskrivning var det tid til rundvisning. Alt sammen med ét specielt formål for øje.

- Vi ser, at Danmark har så mange muligheder for at bibeholde førerskabet indenfor klimatransformationen, men hvis vi skal det, så bliver vi simpelthen nødt til at sige, at vi skal have mere gang i det hele, siger Lars Tveen, der bærer den engelske titel president, Danfoss Heating.

Lars Tveen håber, at dagens besøg får politikerne til at tænke endnu mere på klima i den kommende valgkamp.

- Jeg håber, at de først og fremmest kommer til at løfte klima op til den position, hvor det reelt skal være. Og at de med det, de har hørt i dag, kan se, hvordan de kan være med til at påvirke det her fremadrettet, siger han.

En øjenåbner

Står det til Henny Fiskbæk fra Socialdemokratiet har besøget givet stof til eftertanke.

- Det var da en øjenåbner for mig at høre, at hvis vi kigger på energien og effektiviseringen, så kunne vi fjerne 40 procent af CO2-udslippet. Det er jo rigtig meget. Derfor synes jeg, at det er virkelig vigtigt at fokusere på ikke bare den grønne energi men også, hvordan vi bruger den mest effektivt, siger Henny Fiskbæk.