Politikere: Uheldigt at papirer er lækket

Et lækket notat fra forhandlingerne om kompensation til støjplagede borgere i Skrydstrup afslører, at partierne bag forsvarsforliget er nogenlunde enige om, at der skal udbetales 230 millioner kroner til borgerne i den sønderjyske landsby, når de første F-35 kampfly lander i 2022.

Men forhandlingerne er langtfra færdige endnu. Blandt andet er forligspartierne endnu ikke enige om, hvordan pengene til kompensation skal kunne bruges, ej heller hvad borgerne skal kompenseres for. Derfor finder mange politikere det mildest talt uheldigt, at aftaleudkastet er kommet til offentlighedens kendskab.

Niels Flemming Hansen (Kons.),valgt i Vejle-kredsen, kalder det uheldigt og uartigt, at papirerne er lækket.

- Det skaber utryghed for borgerne og skader forhandlingerne. Politik handler om ordentlighed, og jeg synes absolut ikke, at det her er ordentligt, siger han til TV SYD.

Minister: Borgerne er ikke tjent med læk

Heller ikke Venstres Hans Chr. Schmidt er tilfreds med, at der er blevet lækket oplysninger fra igangværende forhandlinger.

- Det er jo stærkt utilfredsstillende, at vi skal stå her og diskutere noget, som vi burde sidde omkring et forhandlingsbord om, siger han.

Forsvarsminister Trine Bramsen (Soc.dem.) synes heller ikke, at det er ordentligt, at borgerne skal læse om brudstykker lækket i pressen. Forsvarsordfører for Socialdemokratiet Jesper Petersen, valgt i Haderslevkredsen og medlem af forsvarsudvalget, vil ikke kommentere aftaleudkastet, mens der stadig forhandles.

- Jeg oplever en forsvarsminister, der tager sagen meget alvorligt. Og jeg vil give hende ret i, at borgerne lokalt ikke er bedst tjent med, at der florerer brudstykker af en ufærdig aftale i pressen, siger socialdemokraten Jesper Petersen til TV SYD.

Aftale klar inden jul

Det udkast til aftalen skal nu forhandles bredt i Folketingets partigrupper.

- Jeg forventer, vi skal forhandle igen inden for de næste par uger og, at vi kan komme med en ordentlig aftale inden jul, siger Niels Flemming Hansen.

Dansk Folkeparti synes også, at der nu skal ske noget.

- Vi venter på, at forsvarsministeren indkalder forsvarsforligskredsen; Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og De Radikale, til forhandlinger. Det burde ske nu, siger Bent Bøgsted fra Dansk Folkeparti til TV SYD.