Et enigt byråd vil have virksomheder væk fra Kolding Havn

Virksomhederne på Kolding Havn skal finde andre steder at drive deres aktiviteter fra. Kommunen vil omdanne havneområdet til beboelsesområde, oplyser politikerne på et pressemøde onsdag.

Kolding vil rydde sin erhvervshavn for virksomheder i erkendelse af, at røg, støj og møg ikke kan forenes med ønsket om at lave nye boligområder og ny stor lystbådehavn, det oplyser et enigt byråd på et pressemøde onsdag.

Boliger i den inderste del af havnen skal binde havnen sammen med bymidten, og et rekreativt område yderst på sydkajen skal skabe sammenhæng mod Marina City.

I en pressemeddelelse oplyser Kolding Kommune, at aftalen bliver virkeliggjort efterhånden som virksomhedernes lejeaftaler på havnen udløber. Det sker over de næste 25 år.

Havnens virksomheder blev orienteret umiddelbart før pressemødet gik igang.

Oversigt over planerne for Kolding Havn. Foto: Kolding Kommune

Enighed om fremtidsplan

Hvordan området skal udvikles, skal nu beskrives nærmere i en fremtidsplan, hvor havnen og virksomhederne inddrages i arbejdet, fortæller borgmester Jørn Pedersen (V).

En analyse kommunen har fået lavet, viser at der de næste tre år er behov for 1.800 boliger i Kolding. Derfor fortsætter arbejdet med Marina City, Design City og boliger ved åen for fuld damp, mens fremtidsplanen for havnen sættes i gang.

Politikerne oplyser på mødet, at de ønsker at hjælpe alle berørte virksomheder videre til nye beliggenheder, men også ansatte som måtte få brug for det.