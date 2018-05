Politikere vil stoppe snyde-ægteskaber

Tønder, Fanø, Sønderborg og Ribe gifter masser af udenlandske ægtepar. Men nogle af dem gifter sig proforma.

Mange udenlandske par bliver gift på rådhusene på Fanø, i Tønder, Ribe og Sønderborg, men nogle af dem mistænkes for at gifte sig proforma.

Derfor satte samtlige partier i Folketinget minus Dansk Folkeparti fredag en stopper for, at den danske ægteskabslovgivning udnyttes af menneskehandlere, og at folk fra tredjeverdens lande skaffer sig en opholdstilladelse i EU via et proformaægteskab.

Torsdag blev Karolin Reimann og Michael Maiwald fra Tyskland viet i Ribes gamle rådhus. Redaktionen har intet belæg for at tro, at deres ægteskab er proforma.

Samtidigt fjernes muligheden for, at kriminelle netværk kan tjene penge på danske proformaægteskaber.

Partierne vedtog, at der nu skal oprettes en specialiseret enhed, som skal kontrollere de udenlandske par, når ingen af dem er danske statsborgere og ikke har ret til et tidsubegrænset ophold i Danmark.

I følge partierne bliver der med fredagens aftale sat en effektiv stopper for de kriminelle netværk, som spekulerer i at bruge Danmarks liberale ægteskabslovregler som en adgangsbillet til EU.

Omsætning for millioner

Partierne er enige om, at kontrollen ikke må ødelægge noget for de professionelle bryllupsbyer som Tønder, Ribe, Sønderborg og Fanø Kommune, som har stor økonomisk glæde af de mange bryllupper. Ifølge Visit Ribe bruger hvert udenlandske par i gennemsnit 5000 kr. i byen. Byens bryllupsomsætning løber op i seks millioner kroner, siger Visit Ribe.

Derfor lægges der i aftalen op til, at sagsbehandlingen skal være kvik med en afgørelse om et ja eller nej til de giftelystne inden for en uge.

Det er ikke bestemt, hvor kontrolenheden skal placeres. Tønders borgmester Henrik Frandsen, (V), siger, at hans kommune vil være et naturligt sted. Hør både ham og en af politikerne bag aftalen, Venstres Carl Holst, i klippet øverst i artiklen.

Fanø Rådhus er et af de steder i Syd- og Sønderjylland, hvor udenlandske par bliver viet. Her er det et billede fra vort arkiv, hvor en kvinde fra Tyskland blev gift med en mand fra Nigeria. Der er intet belæg for at tro, at deres ægteskab er proforma.

