Politikeres rejseaktivitet ses efter i sømmene

En tidligere personalechef i Varde Kommune har gjort det til sin hobby at vogte over politikerne. Nu melder han flere politikere til SKAT.

Tommy Søndergaard fra Varde har gennem de seneste uger gennemtrevlet politikere og embedsmænds rejseaktiviter i Varde Kommune. Han har undret sig over formålet med en række rejser, og tvivler på der har været nok fagligt indhold i rejserne til at de kan kaldes for studieture. Derfor vil han nu kontakte SKAT og bede dem om at se på nogle af Varde Kommunes rejseaktiviteter.

- Jeg ved ikke om der er foregået noget ulovligt, men jeg vil have det frem i lyset til en demokratisk debat, siger Tommy Søndergaard, der blev fyret som personalechef i Varde Kommune for ti år siden.

Tommy Søndergaard har kigget på de studieture som byråd, institutioner og forskellige udvalg har været på de sidste seks år, hvor der er rejst for i alt tre millioner kroner.

Det var en ren turist-tur

Mig bekendt var Tommy Søndergaard ikke med på turen til Island, og kan derfor ikke kende det reelle indhold Preben Friis-Hauge, formand Plan og Teknikudvalget, Venstre, Varde Kommune

Han fokuserer især på en tre-dages tur til Island i 2015, hvor ti deltagere brugte ialt 106.760 kroner.

- Jeg har fået et program for turen tilsendt, og der er efter min bedste opfattelse tale om en ren turistmæssig oplevelse. Turen er derfor skattepligtig for deltagerne, og jeg agter at indberette turen til SKAT.

Preben Friis-Hauge (V) er formand for Plan og Teknikudvalget og han var med på turen til Island. Han deltog blandt andet for at få inspiration til, hvordan man formidler ordentligt om naturparker. Derfor fandt han det relevant at se en af Islands mange naturparker.

- Det er ikke så meget det at se parken, men mere at opleve, hvordan de skilter til parken og markedsfører den, for det kan vi godt blive bedre til, siger Preben Friis-Hauge til TV SYD.

Ikke nervøs for SKAT

Tommy Søndergaard har altså blandt flere andre studieture meldt turen til Island til SKAT, men det får ikke Preben Friis-Hauge til at ligge søvnløs om natten, og han er helt uenig i, at turen ikke havde tilstrækkeligt fagligt indhold.

- Mig bekendt var Tommy Søndergaard ikke med på turen til Island og kan derfor ikke kende det reelle indhold. Jeg er ikke skatteekspert, men hvis det viser sig, at det ansvarlige udvalg for naturpark og nationalpark ikke må tage ud og se på, hvordan man håndterer turister andre steder i verden, så har vi da en udfordring i at få udviklet vores kompetencer og ekspertise, siger han.

En hobby

Tommy Søndergaard er i dag produktionsassistent hos Epsotech i Tistrup, men de sidste ti år har han i sin fritid søgt aktindsigt i alle mulige sager. Seneste meldte han Vardes borgmester til SKAT da han mente Erik Buhl havde brugt alt for mange penge på en reception for sig selv.

- Jeg kan godt lide at grave i ting, der ikke umiddelbart synes i orden, siger Tommy Søndergaard.