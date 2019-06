Hver sjette vælger er stadig i tvivl: - Det er jo vigtigt for vores samfund, man stemmer rigtigt

650.000 vælgere er stadig i tvivl om, hvor krydset skal sættes ved folketingsvalget onsdag. En af dem er Josefine Christensen fra Aabenraa, der gerne vil sikre sig, at hun træffer det rigtige valg.

13 partier og flere end hundrede kandidater.

Der er nok at forholde sig til og sortere imellem, når man skal sætte sit kryds ved folketingsvalget onsdag. Og mens størstedelen er kommet i mål med deres overvejelser, så er der stadig en gruppe af tvivlere, som ikke har besluttet sig.

I Sydjyllands Storkreds kan man stemme på 117 forskellige kandidater, mens der i Østjyllands Storkreds, der omfatter Horsens og Hedensted, kan sættes kryds ved 114 kandidater.

Ifølge en Megafon-måling, som er lavet for TV2 og Politiken den 1. juni, så ved hver sjette stadigvæk ikke, hvor kuglepennen skal stoppe på stemmesedlen i stemmeboksen ved folketingsvalget onsdag.

Det svarer til cirka 650.000 af de stemmeberettigede danskere. Og det er helt naturligt, fortalte Rune Stubager, der er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, til TV2 ved målingen:

- Det helt overordnede billede er, at der er flere og flere, der venter til undervejs i valgkampen med at beslutte sig. Og faktisk også helt til selve valgdagen, hvor 10-12 procent beslutter sig. De beslutter sig simpelthen senere og senere, siger Rune Stubager.

- De er nogle talentløse apperater

Tvivlerne er også at finde på gaderne i det syd- og sønderjyske. På få minutter lykkedes det at finde tre styks på gaden i Aabenraa. En af dem er Benny Juul Bladt, der stadig ikke har lagt sig fast på, hvor krydset skal sættes.

- Jeg skal stemme, men jeg ved ikke på hvem endnu. Det er fordi, politikerne er nogle talentløse apparater hele bundtet. Det er den korte version, lyder opsangen fra Benny Juul Bladt fra Gråsten.

Josefine Christensen fra Aabenraa er i tvivl, fordi der er så mange forskellige at stemme på.

- Jeg har ikke besluttet mig helt. Jeg skal lige have undersøgt tingene lidt mere. Det er jo vigtigt for vores samfund, man stemmer rigtigt, siger hun.

Har besluttet sig

Roberta Channell fra Diernæs ved Haderslev er anderledes afklaret. Men undervejs i valgkampen har også hun haft svært ved at afgøre, hvem hendes stemme skal gå til.

- Jeg har faktisk været meget i tvivl. Jeg har forsøgt at undersøge for og imod, så nu har jeg taget en beslutning, siger hun til TV SYD.

Er du i tvivl? Prøv kandidattesten

Har du endnu ikke besluttet dig for, hvem der skal have dit kryds, så kunne det måske være en ide at bruge et par minutter på at tage kandidattesten. En test, hvor du skal forholde dig til en række spørgsmål. På den måde kan du finde de kandidater og partier, som du er mest enig med.

I kandidattesten skal du vælge din kommune, så du bliver matchet med de kandidater, der stiller op i din storkreds. Testen tager udgangspunkt i de emner og temaer, som er vigtigst for netop dig, når du skal svinge blyanten bag gardinet på valgdagen. Valget af disse temaer betyder, at du får ekstra spørgsmål om netop de temaer, der er vigtigst for dig.

TV SYDs kandidattest kan hjælpe dig til at finde ud af, hvad netop kandidaterne i din storkreds står for, og hvilke områder de har særlig fokus på. Du kan se kandidaternes svar og sammenligne med dine egne og på den måde bliver du klogere på kandidaterne – både dem, som du kender fra lygtepælene og medierne, men også dem, der ikke er lige så eksponeret – men måske deler lige præcis dine holdninger.

Valgstederne åbner i morgen fra 8-20, og på dit valgkort kan du se, hvor du skal stemme.