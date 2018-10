Nærhed og tryghed: Politikredse ser frem til at komme tættere på borgerne

Begge politikredse her i området hilser justitsministerens nye udspil Nærhed og Tryghed velkommen. Konkrete tiltag er snart klar.

Politiet er ifølge regeringen kommet for langt væk fra borgerne, og derfor præsenterede justitsminister Søren Pape Poulsen (K) mandag 14 initiativer, der skal sikre et stærkere og mere synligt lokalpoliti.

Det bliver positivt modtaget i begge områdets politikredse.

- I Sydøstjyllands Politikreds har vi modtaget det nye udspil med åbne arme. Vi ser frem til at binde allerede eksisterende løsninger sammen med nye tiltag til gavn for borgernes oplevelse af tryghed i politikredsen og af nærhed til os, siger politidirektør Jørgen Abrahamsen i en pressemeddelelse.

Hos kollegerne hos Syd- og Sønderjyllands Politi er man allerede gået i gang med at ombygge to tidligere fotovogne til små, mobile politistationer. Det er planen, at de to vogne skal være klar i løbet af få dage. Herefter skal de køre ud i mindre bysamfund eller områder, hvor der har været mere kriminalitet i en periode.

-Vi har rigtig mange mindre bysamfund i vores politikreds. Så når vi med de to nye mobile stationer kan komme i nærkontakt med borgerne på en anden måde end ved almindelig patruljering, håber vi, at rigtig mange borgere vil tage imod tilbuddet om at komme og snakke om stort og småt med de betjente, som kører ud med dem, siger politidirektør Jørgen Meyer i en pressemeddelelse.

De mobile stationer vil også kunne sættes ind ved byfester, markeder, sportsbegivenheder og koncerter – og endelig vil borgerne fremover kunne bestille politiet til at komme ud med information, vejledning og hjælp til håndtering af lokale problemer.

Hos Sydøstjyllands Politi har man med egne tyvstartet på initiativet med en midlertidig, mobil politistation. De venter nu på leveringen af den rigtige mobile politistation.

De konkrete planer for de 14 nye initiativer går nu i gang i begge politikredse. Du kan læse mere om udspillet Nærhed og Tryghed på Justitsministeriets hjemmeside.