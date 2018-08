Politisk besøg i tørkeskadet hus

Et af de tørkeramte huse, forsikringen ikke åbner pengekassen for, fik fredag både minister- og borgmesterbesøg.

Lars Jørgensens røde murstenshus holdes stadig sammen af bjælker. For tre uger siden begyndte familiens hus at slå revner – sandsynligvis på grund af tørken. Og med gentagne afslag fra forsikringen, står Lars Jørgensen i en hårdknude.

- Man gør jo alt, hvad man kan for at forsikre sig mod skader af den her størrelse, derfor forventer man jo også lidt, at man er dækket ind af sin forsikring, siger han til TV SYD under fredagens besøg.

Men Lars Jørgensens familie er langt fra alene. På Facebookgruppen ”Alle os der støtter dækning af sætningsskader pga tørken”, som Lars Jørgensens datter har oprettet, beretter flere om lignende problemer med sætningsskader – og den manglende hjælp fra forsikringen.

Men måske er hjælpen på vej. I hvert fald valgte Eva Kjer Hansen (V), minister for ligestilling, nordisk samarbejde og fiskeri, og valgt til Folketinget i Koldingkredsen sammen med Koldings borgmester, Jørn Pedersen (V), at slå vejen forbi Ferup fredag for at se konsekvensen af tørken med egne øjne.

Jeg kan godt forstå, at man forsøger at råbe politikerne op. Eva Kjer Hansen, minister for ligestilling, nordisk samarbejde og fiskeri, Venstre

- Jeg kan godt forstå, at familien føler sig klemt nu i forhold til den økonomi, der skal til for at få rettet op på de skader, siger Eva Kjer Hansen (V) til TV SYD efter rundvisning i huset.

Sendt videre til erhvervsministeren

Sagen ligger ikke indenfor Eva Kjer Hansens (V) ministerområde, og derfor vil hun sende beskeden, om hvad hun har set i dag, videre til rette mand i ministergruppen:

- Jeg kan kun være budbringer, som lokalvalgt i området omkring den problemstilling, som familien står med, og så er det erhvervsministeren, der må se på, hvad der overhovedet kan gøres, siger hun.

Familien Jørgensens hus i Ferup støttes af træbjælker, efter det er begyndt at revne. Foto: Anni Kirkeby Lauridsen, TV SYD

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) har fået besked om den problemstilling, Lars Jørgensen og flere andre borgere står i.

- Jeg tror, det bliver svært at gøre noget ved. Jeg er ret overbevist om, at forsikringsselskaberne vil levere en tørkeforsikring, hvis der er efterspørgsel efter det, og det er normalt bedst, at udbuddet af forsikringer bliver bestemt af udbud og efterspørgsel, uden at vi blander os for meget, siger han i et skriftligt svar til TV SYD.

Jarlov meddeler samtidig, at han på et kommende møde med forsikringsselskabernes brancheorganisation Forsikring & Pension, vil drøfte muligheden for, at forsikringsselskaberne kommer til at dække tørkeskaderne.

