Politisk kommentator: Svære odds for sønderjyske ministeremner

To ministre forlader regeringen og efterlader plads til spekulationer om, hvem der skal overtage. Umiddelbart er der ingen sønderjyske navne i spil, vurderer kommentator.

Det var ikke mange, der havde set en ministerrokade komme her på en højrød 1. maj. Men tirsdag eftermiddag offentliggjorde statsminister Lars Løkke Rasmussen følgende på ministeriets hjemmeside:

’’Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind har meddelt mig, at han ønsker at udtræde af regeringen og Folketinget. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har meddelt mig, at han ikke genopstiller ved næste folketingsvalg og stiller sin ministerpost til rådighed.’’

Statsministeren har yderligere meddelt, at han præsenterer nye ministernavne i løbet af i morgen, onsdag.

Ifølge politiske kommentator på TV 2, Thomas Funding, er der formentlig ikke de store chancer for, at det er syd- og sønderjyske navne, statsministeren har med til dronningen i morgen.

- Eva Kjer Hansen og Carl Holst tvivler jeg meget stærkt på, kommer på tale. Det er meget svært at blive væltet som ministre og så komme igen i samme valgperiode. Men intet kan naturligvis afvises helt, lyder det fra Thomas Funding.

Der kunne eventuelt også være bud efter Venstres politisk erfarne Hans Christian Schmidt eller undervisningsordfører Anni Matthiesen. Sidstnævnte havde tirsdag aften skrevet en tak på Twitter til både Søren Pind og Esben Lunde Larsen for deres indsats.