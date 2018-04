Politiskole-planer større end borgmester havde forestillet sig

Læs også Sådan kommer den nye politiskole til at skille sig ud

Der blev væltet vægge og støvet en masse, da renoveringen af den tidligere sygeplejeskole i Vejle startede tirsdag. Det er her en ny politiskole skal stå klar i slutningen af 2020, som landet ligger lige nu.

Den nye politiskole har skabt debat og historier fra sin spæde start.

I Vejle sagde den tidligere borgmester, Arne Sigtenbjerggaard, at den gamle sygeplejeskole bare skulle støvsuges, og så kunne der bliver uddannet politielever i byen.

Men sådan bliver det ikke, da der altså venter længevarende arbejde, før en ny skole kan stå klar.

Tirsdag aften blev Vejles nuværende borgmester, Jens Ejner Christensen, forholdt sin forgængers udmelding.

- Jeg har fået vist nogle af de planer, der var for politiskolen. Det var jo egentlig meget større, end jeg havde forestillet mig hele det setup, der skal laves. Der skal bruges nogle af de gamle bygninger, og så skal der laves en række nye foranstaltninger, som der jo bliver utrolig moderne faciliteter for en politiskole. Det synes jeg da er vældig spændende, siger han til TV SYD.

Arbejdet med at få den vestdanske politiskole klar til politielever begynder nu i Vejle. Før, de dog begynder at bygge skolen, er de nødt til at rive ned - og det arbejde er nu igang.