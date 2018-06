Politiskole rejser sig på kasernen i Fredericia

Den midlertidige politiskole i Fredericia er godt på vej. Torsdag markerede håndværkerne rejsegilde.

Ryes Kaserne i Fredericia er godt på vej til at blive en midlertidig politiskole.

Torsdag var der rejsegilde på den renoverede kaserne, der til oktober bliver indtaget af 288 nye politielever.

Den midlertidige politiskole i Vestdanmark kommer til at ligge på Ryes Kaserne i Fredericia. I dag var der rejsegilde. Foto: Julie Schou, TV SYD

Bygningerne skal huse den vestdanske politiskole, indtil den permanente skole i Vejle står klar i år 2020, og det er hårdt tiltrængt.

- I øjeblikket har vi over 1.000 studerende gående i Brøndby, og det presser vores faciliteter. Så jeg ser i den grad frem til at få ca. 200 studerende til Fredericia, siger Erik Johansen, der er uddannelsesleder ved Politiskolen, til TV SYD.

Den midlertidige politiskole i Fredericia koster 40 millioner kroner. Bygningsstyrelsen regner med, at etableringen af den nye politiskole i Vejle vil koste 504 millioner kroner. Til sammenligning var det forventningen, at en helt nyopført politiskole ville have kostet 552 millioner kroner.

Herunder kan du se en tidslinje over den jyske politiskoles omtumlede tilblivelse.

Foto: Grafik: Simon Svanes Jensen