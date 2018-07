Pommes Frites er hjemme igen efter hærværk

Natten til onsdag brød kænguruen Pommes Frites ud af sin indhegning, efter gerningsmænd havde klippet hegnet op.

Da Mikael Pedersen, der bor i Ansager ved Varde, stod op onsdag morgen, fik han sig noget af et chok.

Den er vant til at leve i fangenskab, og den vil dø, hvis den kommer ud i den virkelige verden. Mikael Pedersen, kænguruejer

Hegnet til hans tre og et halvt år gamle kænguru, Pommes Frites, var klippet op, og Pommes Frites var væk.

Indhegningen til kænguruen Pommes Frites er natten til onsdag klippet op, så Pommes Frites stak af. Foto: Mikael Pedersen

- Jeg har det rigtig dårligt med, at der er nogen, der har klippet hegnet op helt bevidst. Den er vant til at leve i fangenskab, og den vil dø, hvis den kommer ud i den virkelige verden, understreger ejeren Mikael Pedersen.

Han fortæller, at hegnet er klippet op i en tydelig, lige firkant, så han er ikke i tvivl om, at der er nogen, der har kæmpet med det i nat. Og det er ikke Pommes Frites. For han vejer kun 30 kilo, og hegnet burde kunne klare 780 kilo.

- Klokken kvart i seks i morges bliver vi kontaktet af en mand, der siger, at han har set den på vejen. Vi opdager så, at den står ved naboen, siger Mikael Pedersen.

Lige nu er Pommes Frites hjemme igen. Han står dog i stalden, da hegnet skal repareres, og han skal falde lidt ned oven på oplevelsen i det fri.

- Det er frygteligt. Jeg er selvfølgelig rigtig glad for, at han er fundet, men jeg er også rystet over, hvad der er sket, siger Mikael Pedersen.

Ejeren har anmeldt hærværket til politiet.

