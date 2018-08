Ponypiger fra Gråsten vinder DM

Lørdag kunne vi fortælle om speedwaydrenge, der vandt sølv til VM. Søndag har et par lokale ridepiger hevet DM-guld hjem til Gråsten. På ponyer.

Syd- og Sønderjylland er i al ubemærkethed blevet et par danmarksmestre rigere i løbet af weekenden.

De er 11 og 15 år gamle, og går til ponydressur på Gråsten Rideskole.

For 11-årige Karoline Hjort Bang var det ikke præmier hun tænkte på, da hun red ud på ponyen Stallone. I stedet tænkte hun på alle de ting, man skal gøre helt rigtigt, hvis man vil klare sig godt i dressurridning.

- Jeg koncentrerede mig bare om at ride pænt. Man skal have ret ryg, og så skal hænderne være lige overfor hinanden, og man skal have armene ind til kroppen, fortæller Karoline Hjort Bang til TV SYD.

Hun må have husket det hele, for præstationen gav hende en danmarksmestertitel. Og en masse præmier.

- Jeg har fået en ærespræmie og en medalje og en pokal, og en roset, siger hun glad. Men udover præmierne har hun ikke helt forstået endnu, at hun er den bedste i Danmark i sin kategori. Hun er også den yngste og selvom hendes pony lyder det ærefulde navn Stallone, er han den mindste blandt de deltagende ponyer.

- Det var faktisk først, da jeg stod på skamlen og fik præmierne, at jeg forstod, at jeg havde vundet, fortæller Karoline.

Udover Karoline Hjort Bang fik Gråsten Rideskole sig endnu en Danmarksmester i weekenden.

Frederikke Jacobsen på 15 år vandt kategori to for de mellemstore ponyer. Frederikke er også med på det danske landshold, der i sidste weekend vandt EM Sølv i pony dressur i England.

Begge piger blev trænet af Pernille Ørum på Gråsten Rideskole.