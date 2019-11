Populær youtuber ny coach i “Tæv din Teenager”

Youtuberen Jørgen Bjørn coacher forældrene i anden sæson af "Tæv din Teenager" på TV SYD. Her forklarer han, hvorfor det er vigtigt, at forældre interesserer sig for deres børns spil. Video: Jonas Borch Kragh, TV SYD

Næsten 200.000 har set hans seneste video, og det gør ham til en af tidens mest hotte på Youtube.

Gamer og youtuber Jørgen Bjørn er med over 73.000 følgere på sin Youtube-kanal en af Danmarks største Fortnite-eksperter, og netop derfor er den 31-årige gamer hyret til den kommende sæson af “Tæv din Teenager” på TV SYD.

Han skal lede fire forældre på Team South, der fra begyndelsen vidste absolut intet om computerspillet Fortnite, til sejr over deres teenagebørn i anden sæson af serien.

Team South-coachen er ambitiøs på forældrenes vegne. Det lykkedes ikke sidste års coach Andreas “Jern” Thomsen, esportsjournalist og -vært, at føre forældrene til sejr over teenagerne. Jørgen Bjørns mission er, at denne gang skal det lykkes.

- Min ambition med Team South er helt klart, at de skal vinde finalen. Men det bliver en kæmpe udfordring, fordi deres børn har altså spillet det her spil nærmest uafbrudt hver dag i to år. Og forældrene får kun tre måneder til at lære det, siger Jørgen Bjørn, der ved begyndelsen af optagelserne til den nye sæson af “Tæv din Teenager” mødte nogle forældre, der knap nok kunne finde ud af at styre mus og keyboard samtidigt med, at de kiggede op på en skærm.

- De panikkede fuldstændigt, når der blev skudt efter dem. Det var sjovt at se mennesker, der aldrig har bevæget sig i sådan en 3D-verden, når de kun har været vant til at skrive i Word. Så det var en udfordring, mener Jørgen Bjørn.

Gameren Jørgen Bjørn skal coache forældrene i den nye sæson af "Tæv din Teenager". Foto: Jonas Borch Kragh, TV SYD

Stor forskel på Counter-Strike og Fortnite

I første sæson af “Tæv din Teenager” spillede forældre og børn Counter-Strike, men denne gang skal de dyste i Fortnite, der er det mest spillede i verden for øjeblikket og samtidig et helt andet spil end Counter-Strike, der har 20 år på bagen. Et sted mellem 250 og 300 millioner i verden spiller Fortnite, mens Counter-Strike kun spilles af cirka 20 millioner. Begge spil har en professionel esportsscene, hvor der dystes om enorme pengepræmier.

Fortnite og Counter-Strike er begge skydespil, men så hører ligheden også op. I Counter-Strike dyster to hold mod hinanden på en bane eller en såkaldt “arena”, hvor man har tabt, når alle ens mænd er skudt. I Fortnite lander 100 personer på en ø, der er under konstant forvandling og hvor man kan beskytte sig ved bygge vægge eller bygninger. Sidste mand tilbage har vundet.

- I Fortnite skal du være god til både at skyde og bygge. Oftest er det sådan, at en, der er bedre til at bygge, sagtens kan udmanøvrere en, der er god til at skyde, forklarer Jørgen Bjørn, der som lille dreng spillede meget Counter-Strike, men begyndte med Fortnite, da han for nogle år siden ville i gang med et skydespil igen.

- Så blev jeg bare hooked. Det er et rigtig godt spil at spille for de unge mennesker, og det er et gratisspil.Det koster penge at købe ting i spillet, men selve spillet kan downloades gratis, fortæller Jørgen Bjørn.

Nørd og virtuel storebror

I sine videoer på Youtube er han kendt for at forklare det avancerede Fortnite-spil på en let og forståelig facon. Det er ikke usædvanligt, at Jørgen Bjørns videoer på Youtube runder flere hundredetusinde afspilninger. Udover Fortnite fortæller han også om Pokémon og Nintendospil og bruger meget tid på at spille live med sine følgere.

Og netop live spil er blevet hans varemærke:

- Jeg tror, jeg er god til at give børnene en god oplevelse, hvis de for eksempel har haft en dårlig i skolen. Jeg forsøger at være en slags virtuel storebror for dem, fortæller Jørgen Bjørn, som er en af de youtubere, der har været med længst. Udover sin store interesse for og viden om at game, har han en universitetsgrad i medievidenskab fra Syddansk Universitet, hvor han skrev speciale om Youtube.

Gameren Jørgen Bjørn i samtale med seriens programredaktør Camilla Villefrance Selch. Foto: Jonas Borch Kragh, TV SYD

