Hun vil være borgmester, mor og lære at kede sig lidt - sådan har 17 år som folketingspolitiker været

- Det er det rigtige tidspunkt at stoppe for mig, og jeg tror på, at Chris (Chris Preuss, folketingskandidat for Venstre i Sønderborg, red.) er den rigtige til at tage over. Det har faktisk bare bekræftet min beslutning, at jeg så gerne vil hjælpe ham med at komme ind, siger hun og fortæller, at hun skal ud og hænge valgplakater op for ham.

Ellen Trane Nørby har været en af de store stemmeslugere ved tidligere valg. Hun har været minister af tre omgange, haft fire ordførerskaber og været med til at præge det politiske billede siden 2005.

- Alting har sin tid, og det er på tide at stoppe som folketingspolitiker, siger hun og rammer indkørslen til sit hjem i den by, hvor hun fremover vil holde sig til at dyrke det politiske liv.

- Hej hej, siger hun og lægger røret på.