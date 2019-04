Rejsby: Positiv modtagelse af vindmølle-planer

Over 200 lokale borgere hørte onsdag aften om vindmølleplaner - og projektet blev ikke skudt ned, men snarere modtaget positivt, fortæller arrangørerne.

Planerne om 18 kæmpe-vindmøller i Rejsby, Vodder og Brøns området lever fortsat.

Det er i hvert fald det indtryk, arrangørerne af onsdagens orienteringsmøde i Rejsby sidder tilbage med.

- Det er vores indtryk, at beboerne tog positivt imod planerne og udsigten til, at lokalområdet tilføres 180 millioner kroner over de kommende 30 år, siger Preben Nissen fra Foreningen til Fremme af Udvikling i Rejsby, Vodder og Brøns Sogne (RVB) til TV SYD.

Over 200 borgere deltog i mødet og blev orienteret om mølle-projektet. Forud for mødes havde modstanderne af møllerne arrangeret en lille demonstration, men ifølge arrangørerne var der flere for end imod.

Orienteringsmødet skal nu følges op af flere dialogmøder.

- Det er afgørende, at vi får talt med alle, og at vi lytter til deres eventuelle bekymringer, siger Preben Nissen.

Også firmaet bag vindmøllerne - Vattenfall - glæder sig over den foreløbige modtagelse.

- Men vi afventer udfaldet den nødvendige debat i lokalområdet, før vi søger Tønder Kommune om lov til at realisere projektet, siger pressechef Esben Baltzer Nielsen fra Vattenfall.

Projektet omfatter 18 store vindmøller og vil direkte berøre omkring et halvt hundrede lodsejere - 20 ejendomme bliver opkøbt, mens de øvrige naboer udover den lovpligtige erstatning for værditab hver især vil få 100.000 kroner skattefrit som en ekstra gulerod.

Pengene kan eventuelt bruges til at købe andele i vindmøllerne - det er er nemlig planen, at næsten 40 procent af vindmølleparken vil blive udbudt i andele, som lokalområdet får adgang til at købe.

Samlet set vil indtjeningen fra vindmøllerne tilføre lokalområdet 180 millioner kroner over en 30-årig periode, fortæller Preben Nissen fra RVB.