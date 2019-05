Se billederne: For præcist ét år siden brød kæmpe naturbrand ud

Den 25. maj sidste år brød en kæmpe naturbrand ud på Randbøl Hede mellem Vejle og Billund.

For præcist 365 dage siden kæmpede flere hundrede brandfolk med meterhøje flammer og massiv røg på Randbøl Hede mellem Vejle og Billund.

På grund af den meget tørre maj, som vi havde sidste år, og skiftende vinde spredte branden sig meget hurtigt.

Det tog tre døgn at slukke ilden, og hele syv kvadratkilometer brændte ud og efterlod området kulsort, afsvedet og øde.

Selvom det i dag er ét år siden, at branden brød ud, så kan man stadig se mærker af den på Randbøl Hede.

- Der er områder, som stadig er sorte, men græsset spirede hurtigt igen efter branden, siger Inken Breum Larsen, der er skovrider i Naturstyrelsen Trekantsområdet.

For at lignende brand ikke opstår i år, opfordrer Inken Breum Larsen folk til at passe på med åben ild i nærheden af noget, der kan brænde.

- Folk skal tænke sig om, når det er tørt, for ilden kan brede sig meget hurtigt, siger Inken Breum Larsen.