Preben har travlt med at fordele julehjælp

Flere end nogensinde har ansøgt Dansk Folkehjælp om julehjælp i år. I TV SYDs område er stigningen på 4 procent.

I Vejen har Dansk Folkehjælps lokalformand Preben Pedersen travlt med at gå ansøgninger om julehjælp igennem.

Julehjælp er helt afgørende for, at udsatte familier får en god jul Preben Pedersen, formand, Dansk Folkehjælp, Vejen

Totalt har flere end nogensinde har ansøgt Dansk Folkehjælp om julehjælp i år.

På landsplan har 15.231 søgt om julehjælp, hvilket er præcis 1.000 flere end sidste år.

I det område, som TV SYD dækker, er der kommet 2.560 ansøgninger til Dank Folkehjælp om julehjælp - det er 108 flere end sidste år.

Tallene dækker over store udsving fra kommune til kommune.

I Aabenraa, Esbjerg, Fredericia, Haderslev og Vejle er der en stor stigning i antallet af ansøgninger, mens Horsens, Kolding og Vejen har fået færre ansøgninger.

- Mange oplever at have færre penge til rådighed, og det giver begrænsning på, hvor meget de har at bruge på at fejjre jul og giver gaver. Derfor er julehjælp helt afgørende for, at udsatte familier får en god jul, siger Preben Pedersen, Dansk Folkehjælp i Vejen, til TV SYD.

Ansøgninger om julehjælp hos Dansk Folkehjælp Kommune 2017 2018 Forskel Procent Aabenraa Kommune 270 314 44 16% Billund Kommune 67 53 -14 -21% Esbjerg Kommune 280 318 38 14% Fanø Kommune 6 7 1 17% Fredericia Kommune 149 166 17 11% Haderslev Kommune 232 246 14 6% Hedensted Kommune 95 94 -1 -1% Horsens Kommune 299 293 -6 -2% Kolding Kommune 275 271 -4 -1% Sønderborg Kommune 234 232 -2 -1% Tønder Kommune 133 126 -7 -5% Varde Kommune 126 134 8 6% Vejen Kommune 126 116 -10 -8% Vejle Kommune 250 280 30 12% Samlet 2542 2650 108 4%