Regionen kræver hjælp til at fjerne gift-forurening

Det vil koste mindst 100 millioner at rydde helt op efter Grindstedværket. Regionspolitikere har haft møde med Esben Lunde Larsen.

Regningen skønnes at blive mindst 100 millioner kroner, hvis Region Syddanmark skal rydde op efter giftdepoterne i Grindsted. De penge har regionen ikke, og derfor har medlemmer af regionsrådet netop bedt miljøminister Esben Lunde Larsen (V) om økonomisk hjælp.

Vi har haft et konstruktivt møde med miljøministeren. Jørn Lehmann Petersen, formand for Region Syddanmarks miljøudvalg.

- Vi har haft et konstruktivt møde med miljøministeren, som sagde, at de største forureninger skal vi sammen med de øvrige regioner have forhandlet særskilt. Det, synes jeg, var en stor imødekommenhed, siger Jørn Lehmann Petersen, som er formand for Region Syddanmarks miljøudvalg.

Han kan dog ikke love, at der er penge på vej fra miljøministeren. Folketinget vil næste år forhandle med regionerne om penge til at gøre noget ved Danmarks største jordforureninger.

Søvndal er optimistisk

Forureningen i Grindsted er en af de største i Danmarkshistorien. Her deponerede det daværende Grindstedværket spildevand frem til 1970erne, og hvert år siver cirka 100 kilo af det kræftfremkaldende stof vinylklorid fra giftdepoterne ned i Grindsted Å.

I dag havde SF arrangeret et borgermøde om forureningen i Grindsted. Efter mødet var regionsrådsmedlem Villy Søvndal (SF) optimistisk, selv om forureningen langt fra er fjernet her mange år efter.

- Alle påtager sig et ansvar og siger, at der er et problem. Både staten, regionen og kommunen. Nu skal vi så frem til 2019 påvise hvilke stoffer, der er, hvad vil det koste, og hvilken teknik skal der til for at få renset op, siger Villy Søvndal.