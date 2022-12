En undersøgelse foretaget af HK Handel tidligere på året viser, at otte ud af ti butiksansatte har oplevet at blive talt grimt til inden for det seneste år. Sammen med Salling Group har de derfor startet en kampagne, der skal minde kunderne om at holde den gode tone i butikkerne.

- Det sad i kroppen, og når telefonen ringede, så havde jeg ikke rigtig lyst til at tage den, fortæller Regina Birkebæk Nielsen om den følelse, det gav hende i kroppen, når en kunde havde talt grimt til hende.