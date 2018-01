Presset sygehuspersonale svigter patienter

Ansatte på Sygehus Sønderjylland er så pressede, at de må lade patienter i stikken. Tre afdelinger på sygehuset har i alt fået fem påbud. Sygehusledelsen sætter nu fem milioner af til ekstra hænder.

For et år siden blev hele ledelsen på Sygehus Sønderjylland udskiftet efter en lang periode med dårligt arbejdsmiljø, men problemerne er langt fra forbi. Det skriver JydskeVestkysten.

JydskeVestkysten har fået aktindsigt i tilsynsrapporter, der viser, at ansatte er kørt helt ned på flere afdelinger, og at ansatte må lade patienter i stikken. Tilsynsrapporterne viser også, at de ansatte er plaget af vold og trusler fra patienter og pårørende.

Tilsynsrapporterne er fra før jul, hvor Arbejdstilsynet var på besøg på fire afdelinger på sygehuset i Aabenraa. Tre afdelinger har i alt fået fem påbud. Arbejdstilsynet oplister en lang række punkter, hvor ansattes travlhed går ud over patienterne på den Fælles Akut Modtagelse.

Arbejdstilsynet beskriver i tilsynsrapporten, at ansatte ”ikke kan se udviklingen i fatale værdier, hvilket kan gøre til, at patienter bliver meget dårlige og ender på intensiv. Der er blevet givet dobbeltmedicin grundet manglende dokumentation, hvilken kan have fatale konsekvenser ved visse medicintyper”.

Tilsynet beskriver også, at der er tilfælde, hvor medicin ikke bliver givet, og at nogle ansatte ikke føler sig klædt på til de opgaver, de skal udføre.

Ansatte bliver udsat for vold og trusler

På afdelingen for medicinske sygdomme er de ansatte også pressede. Tilsynet beskriver blandt andet, at der er ansatte, der møder ind på arbejde, selvom de er syge, fordi de ved, at kollegaerne er pressede. Arbejdstilsynet skriver også i rapporten, at antibiotika ikke bliver givet til tiden, hvilket fører til forlængelse af infektion og indlæggelse.

Parkinson-patienter får heller ikke deres medicin i det omfang, de skal, og ifølge tilsynet betyder det, at patienten bliver meget dårlig, og at Parkinson forværres.

Tre af afdelingerne har også fået et påbud, der skal sikre, at ansatte ikke bliver udsat for vold og trusler. På den kirurgiske afdeling bliver ansatte blandt andet udsat for spark, spyt og kast med afføring. Tilsynet konkluderer, at afdelingens forebyggende arbejde ikke er tilstrækkeligt.

Formand kalder på politisk handling

Formanden for sygeplejerskerne i Syddanmark, John Christiansen, vurderer, at billedet fra afdelingerne på sygehuset i Aabenraa ikke er et enestående tilfælde. Han vurderer, at det også er dækkende for forholdene på flere af regionens andre sygehuse. Han mener, at politikerne skal handle.

- Vi har i lang tid råbt på bedre normering, men vi er på bagkant, og det ser vi stadig konsekvenserne af. Jeg ser rapporterne som udtryk for, at vores opråb ikke er blevet hørt. De bekræfter de ting, vi hører fra vores kolleger, siger John Christiansen til JydskeVestkysten.

Sygehusledelsen erkender situationens alvor og giver afdelingerne fem millioner kroner ekstra, der skal gå til mere personale i spidsbelastningsperioderne. Til JydskeVestkysten forklarer administrerende direktør, Peter Fosgrau, at sygehuset har arbejdet intenst med de nødvendige handleplaner, siden det før jul modtog de fem påbud.