Prins Joachim taler om en udvisket landegrænse

Onsdag var prinsen tilbage på Schackenborg.

I 2014 flyttede Prins Joachim fra Schackenborg Slot, hvor han siden 1993 havde drevet landbrug. Onsdag var han tilbage, da han holdt foredrag i riddersalen.

Her fortalte prinsen om sin tid i Sønderjylland og på Als. Desuden kom han ind på perspektiverne for Sønderjylland forud for 2020, hvor 100-året for genforeningen blev fejret.

Skal ikke være afgrænset

Prinsen talte en del om den dansk-tyske grænse.

Vi har en hverdag og en identitet, som ikke skal være afgrænset. Prins Joachim.

- Det er jo et eller andet sted nøjagtigt den samme muld. Det er i hvert fald samme asfalt på hver sin side af grænsestenen. Her er der en formel landegrænse, som befolkningerne selv har ladet udviske, fordi vi har en hverdag og en identitet, som ikke skal være afgrænset, sagde Prins Joachim.

Ejer en halvpart

Han causerede over, at der er ”unikt, skønt og smukt” i landsdelen. Men Schackenborg ”er oasen”, sagde prinsen, som også erkendte, at han ikke fik bugt med Schackenborgs gæld. Blandt andet derfor solgte han stedet.

Prins Joachim ejer fortsat omkring halvdelen af Schackenborgs landbrugsjord, der i dag er bortforpagtet til Schackenborg Fonden. Samtidig er prins Joachim og Prinsesse Marie protektorer for fonden.