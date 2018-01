Prins Joachim overrakte præmier

Det var de små og mellemstore virksomheder, der sammen med Prins Joachim delte rampelyset, da DI’s Initiativpris blev overrakt.

Fire lokale virksomheder var med i opløbet - men måtte alle se sig slået af nordjyske virksomhed Liftup A/S.

En trappe der kan forvandles til kørestolslift og en batteridreven løftestol, som kan hjælpe en person, der er faldet, op fra gulvet til næsten stående stilling på få minutter. Det er eksempler på innovative velfærdsteknologiske produkter fra den nordjyske vindervirksomhed Liftup A/S, der altså vandt DI’s Initiativpris.

Prisen blev overrakt af prins Joachim.

- Med DI’s Initiativpris vil vi gerne hædre nogle af de virksomheder, som har udvist særligt initiativ og handlekraft i løbet af det forgangne år. Virksomheder som gennem deres virke kan tjene som inspiration for andre, sagde prins Joachim ved overrækkelsen.

De fire lokale nominerede

Serridslev Træindustri - DI Horsens

Det rette sats på møbler og inventar til danske butikker har på fem år vendt forretningen rundt for Serridslev Træindustri, der på det seneste også har fået hul på eksportmarkederne. Ordrebøgerne er fyldte, og der er skabt flere danske arbejdspladser undervejs i ejer og adm. direktør Mogens Jensens proces med at sikre firmaet en lys fremtid.



Pro-Automatic - DI Sydvestjylland

Der er fart på produktionen af el-tavler fra familiefirmaet Pro-Automatic i Holsted. Så meget, at de to søskende, Liselotte og Michael Schrøder, i 2017 gav plads til nye medejere, som i dag har halvdelen af aktierne i den 25 år gamle virksomhed. Pro-Automatic har 80 medarbejdere – herunder ikke mindst mange lærlinge.



Vetaphone - DI Trekantområdet

Brødrene Frank og Jan Eisby løfter arven fra faderen, der i 1951 var banebrydende med en teknologi, der muliggør tryk på og efterbehandling af plastikfilm og folier. Efter modvind under finanskrisen er der sat overskudsrekorder de seneste seks år, mens antallet af medarbejdere er vokset fra 26 til 65. Fremgangen er trukket af eksport til USA og Fjernøsten.



Vendlet - DI Sønderjylland

En handicappet datter blev startskuddet for grundlæggeren Christian Buus’ udvikling af et fuldautomatisk vendelagen til sengen, der i dag er blevet en betydelig forretningssucces. Fysioterapeuten Peter Maindal tog over i 2010 og flyttede virksomheden til Aabenraa, hvor den siden er vokset til 23 ansatte og med en stigende eksport til bl.a. den tyske plejesektor.