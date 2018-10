Prins Nikolai dropper sin uddannelse - ærgerlig kaptajn ønsker ham held og lykke

Prins Nikolai er stoppet på sin uddannelse som reserveofficer på Hærens Sergentskole i Varde. Kongehusets Kommunikationsafdeling bekræfter.

Prins Nikolai har forladt Varde og droppet sin uddannelse som reserveofficer efter kun to måneder på Hærens Sergentskole.

Kongehusets kommunikationsafdeling bekræfter over for TV SYD, at prins Nikolai har stoppet sin uddannelse i Forsvaret, og at den kongelige familie er orienteret om beslutningen.

Prins Nikolai begyndte sin uddannelse den første august i år og var på den første del af uddannelsen som sergent, som tager seks måneder.

Efter den del var det meningen, han skulle rykke videre til Hærens Kamp- og Ildstøttecenter i Oksbøllejren, hvor han skulle have gennemgået uddannelsen til løjtnant.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at prins Nikolai ikke længere er en del af Varde Kaserne. Det betyder jo noget, at en kongelig er forbundet med uddannelsen, siger kaptajn og presseofficer Martin Hillmann på Varde Kaserne til TV SYD.

Han ønsker prinsen held og lykke på sin videre færd.

00:24 Prins Joachim besøgte Hærens Sergentskolen i midten af august i anledning af, at stedet kunne fejre 108 år. Prins Nikolai deltog også i fejringen. Foto: Bárður Michaelsen, TV SYD Luk video

Hvad prins Nikolai nu skal lave er ikke oplyst.

Prinsen, der er søn af grevinde Alexandra og prins Joachim, har flere gange optrådt på catwalken som model for blandt andet det engelske modehus Burberry.

Prins Nikolai (th.) sammen med sin lillebror prins Felix og sin mor, grevinde Alexandra, til receptionen for grevindens bog 'Mit lykkelige land' på Designmuseum Danmark 1. oktober 2018. Foto: Lars Møller, Ritzau Scanpix